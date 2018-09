A Agência Nacional do Cinema – ANCINE divulgou nesta quarta-feira, 05 de setembro, o Resultado Preliminar da primeira etapa de seleção de projetos da Chamada Pública Concurso Produção para Cinema 2018. Na modalidade A, foram classificadas 35 propostas das 156 habilitadas, com valor total de R$ 129.359.902,59. Na modalidade B, foram classificadas 41 propostas das 498 habilitadas, com valor total de R$ 80.023.758,91.

Lançado em março deste ano, este é o primeiro edital do Fundo Setorial do Audiovisual a incluir cotas de gênero e raça em sua avaliação. Foi introduzido também um modelo inovador no processo de seleção dos projetos, otimizando prazos e agilizando a divulgação dos resultados. Com um total de recursos de R$ 100 milhões do FSA, o edital é voltado para projetos de produção independente de longas-metragens de ficção, documentário e animação, em duas modalidades: a Modalidade A, sem distinção de objetivos comerciais ou artísticos, com teto de itens financiáveis de R$ 6 milhões por projeto; e a Modalidade B, com ênfase em projetos de perfil autoral e propósitos artísticos, com teto de itens financiáveis de R$ 3 milhões.

Refletindo a diversidade da produção audiovisual no país, nesta primeira etapa de seleção, na Modalidade A foram habilitados 26 projetos dirigidos por mulheres cisgênero ou mulheres transexuais/travestis, e 15 projetos dirigidos por pessoas negras (pretas e pardas) ou indígenas. Na Modalidade B, foram habilitados projetos dirigidos por 172 mulheres cisgênero ou mulheres transexuais/travestis, e 93 projetos dirigidos por pessoas negras (pretas e pardas) ou indígenas.

As notas atribuídas aos projetos e os respectivos relatórios de análise estarão disponíveis para consulta pelos proponentes no Sistema de Inscrições do FSA, mediante login e senha. Os interessados terão um prazo de dez dias, contados a partir da publicação da Ata no Diário Oficial da União, para interpor recurso ao resultado, exclusivamente por meio do sistema.

Os projetos seguirão agora para a segunda etapa de seleção, na qual duas Comissões de Seleção (uma para cada Modalidade), formadas majoritariamente por mulheres, analisarão conjuntamente os projetos classificados. Os integrantes das comissões foram selecionados com base do edital da SAv/MinC para membros de comissão.

Novo modelo de concurso acelerou a seleção dos projetos do FSA

Diferentemente das Chamadas de concurso anteriores do FSA, na primeira etapa do Edital não houve análise de mérito interna dos projetos, liberando força de trabalho dos servidores da ANCINE para outras atividades do processo seletivo, incluindo a pontuação dos demais quesitos. Cada projeto teve seu roteiro avaliado por dois profissionais independentes com notório saber e experiência no mercado audiovisual, selecionados pelo Edital de Credenciamento de Pareceristas.

Com a divulgação do resultado final previsto para o próximo dia 19/10, o processo seletivo do Edital Concurso Produção para Cinema 2018 terá sido concluído em pouco mais de 6 meses, prazo bem inferior aos verificados nas Chamadas Prodecine 01, conforme gráfico 1. Vale lembrar ainda que, enquanto a Chamada Prodecine 01/2016 teve 321 projetos inscritos, o Edital de Concurso de 2018 teve quase o triplo: 874. Quando se compara a produtividade (projetos processados por dia), a evolução fica ainda mais evidente: passou de 0,7 na Chamada PRODECINE 01/2016 para 4,1 no Edital Concurso para Cinema 2018 (gráfico 2).