Entre os dias 22 e 24 de setembro, acontecerá o Festival do Clube de Criação, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. Em sua sétima edição, o evento receberá, mais uma vez, importantes profissionais do mercado publicitário brasileiro e internacional, além de nomes ligados à moda, música, fotografia, sustentabilidade, artes plásticas e gastronomia, entre outras áreas da economia criativa, que irão debater, palestrar ou comandar workshops.

No sábado, 22 de setembro, o produtor executivo Rodrigo Teixeira, que disputou o Oscar de melhor filme em 2018 com “Call me by your Name”, fará a palestra “Branded Content: nem branded, nem content”.

Rodrigo é fundador da produtora paulistana RT Features, que foi uma das financiadoras do filme que disputou 4 estatuetas esse ano. Considerado um dos representantes brasileiros de maior expressividade no cinema internacional, Rodrigo realizou trabalhos com Martin Scorsese, Greta Gerwig e prepara-se para lançar um thriller de ficção científica, em 2019, com Brad Pitt e Tommy Lee Jones. No cinema nacional, tem em seu portfólio produções conhecidas e premiadas como “O Cheiro do Ralo”, “O Abismo Prateado”, “Tim Maia”, “Alemão” e “O Silêncio do Céu”.

No domingo, 23 de setembro, o cinema ganha espaço com o painel “Linguagem e espaço poético de Walter Carvalho”. Walter Carvalho vai discutir sua obra com mediação do diretor de cena João Papa e dos criativos Romero Cavalcanti e Stephan Ko.

Mais informações sobre o evento estão disponíveis em www.clubedecriacao.com.br.