Juiz de Fora, município brasileiro do Estado de Minas Gerais, a aproximadamente 200 quilômetros do Rio de Janeiro, vai sediar, em novembro, a 17ª edição do Festival de Cinema Primeiro Plano. Entre as categorias, está o Mercocidades, que premiará o melhor filme, de cineasta estreante, produzido em qualquer país da América Latina.

Para concorrer ao Primeiro Plano – Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades, os interessados devem inscrever, gratuitamente, seu trabalho, até o dia 7 de setembro, através do site www.primeiroplano.art.br. Após preencher um cadastro no site, os filmes deverão ser hospedados em serviços de compartilhamentos e o link para download enviado ao e-mail inscrições@primeiroplano.art.br.

Poderão concorrer filmes produzidos a partir de 2017, desde que não tenham como finalidade a divulgação de empresas e/ou organizações. A duração máxima de exibição não poderá ser superior a 20 minutos.

Entre as categorias que serão avaliadas por um júri especializado, além de outro popular, formado pelos espectadores, estão direção, som, fotografia, montagem, atuação, trilha musical, direção de arte e melhor filme.