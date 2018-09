“Quatro Amigas numa Fria”, longa dirigido por Roberto Santucci, entrou na reta final de gravações. Após filmagens no Rio de Janeiro, as atrizes Maria Flor, Fernanda Paes Leme, Micheli Machado e Pri Assum partiram para Bariloche, onde estão concluindo todas as cenas da mais nova produção da Gullane, em coprodução com 20th Century Fox e Warner Bros. O longa tem previsão de estreia para 2019, com distribuição da Fox Film do Brasil.

O filme se passa durante a viagem de despedida de solteira de Dani (Maria Flor), que acontece em Bariloche entre quatro amigas de infância. Durante a viagem, elas percebem que nem tudo será exatamente como elas planejaram e acabam vivendo algumas aventuras. Elas têm que dormir em um chalé congelante, porque Karen (Fernanda Paes Leme) esqueceu de fazer as reservas, Josie (Priscila Assum) precisa andar encapotada por conta de uma alergia ao gelo e Lud (Micheli Machado) não consegue dormir tanto quanto queria. Dani conhece Ricardo (Pablo Bellini), um fotógrafo brasileiro, que a fará repensar seu futuro e seu relacionamento com seu noivo ciumento, Guto (Emanuel Aragão).