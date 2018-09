Entre os dias 24 e 28 de outubro, acontecerá a segunda edição do São Paulo – Locarno Industry Academy International, um workshop voltado para jovens profissionais da indústria cinematográfica que atuam nas áreas de vendas, marketing, distribuição tradicional e digital, exibição e programação.

Serão selecionados 10 participantes do Brasil e América Latina, que terão a chance de encontrar e compartilhar experiências com diversos palestrantes e tutores nacionais e internacionais. O objetivo principal do workshop é entender os desafios da indústria de cinema independente na cena brasileira e internacional.

O São Paulo – Locarno Industry Academy International é organizado pelo Cinema do Brasil e Festival de Locarno e acontecerá durante a 42ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo e o Mercado de Ideias Audiovisuais.

O objetivo do Locarno Industry Academies International é também criar uma ponte entre diferentes mercados na Europa, Américas do Norte, América Latina, países mediterrâneos e Oriente Médio.

A convocatória foi prorrogada até sexta-feira, 14 de setembro, para jovens profissionais que já atuam, como citado acima, nos campos de vendas, marketing, distribuição, exibição e programação, de preferência trabalhando em uma empresa estabelecida.

É necessário falar inglês fluente para participar do workshop. Para se inscrever, é preciso enviar para o email abaixo o seguinte material: Ficha de Inscrição preenchida, CV e foto do participante e Carta de Intenção (em inglês).