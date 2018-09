O Maranhão Na Tela abriu suas inscrições para a Mostra Competitiva e a Rodadas de Negócios, que devem ser feitas pelo site www.maranhaonatela.com.br, até o dia 25 de setembro. Poderão ser inscritos filmes e projetos dos nove Estados das regiões Norte e Meio Norte. Para a mostra competitiva, as inscrições são gratuitas, enquanto que para as rodadas de negócios variam entre R$ 100,00 e R$ 70,00. A décima primeira edição do Maranhão na Tela acontecerá de 15 a 24 de novembro.

Além da ampliação para região Norte, esta edição do festival terá, pela primeira vez, um ambiente de mercado, o Maranhão na Tela Lab, no Centro Cultural Vale Maranhão (CCVM). A ação será composta por painéis, rodadas de negócios, laboratório de pitching e masterclasses com importantes nomes do audiovisual brasileiro. Entre os players confirmados, estão os canais Fox, Canal Brasil, Box Brazil (Prime, Travel, Music, Fashion TV), CineBrasilTV e CineBrasil Já; as produtoras Giros, Grifa Filmes, Moonshot Pictures, Raccord, REC Produtores e TêmDendê Produções; as distribuidoras Elo Company e Vitrine Filmes, além da aceleradora de games Playbor.

A exibição dos filmes da mostra competitiva será realizada em um novo local, o Kinoplex Golden, em uma parceria inédita com a Kinoplex, a maior rede de cinemas 100% brasileira, que também irá divulgar o festival em toda sua rede de salas e meios de comunicação no Brasil. As mostras serão realizadas nas salas KinoEvolution e Platinum, no Golden Shopping,no bairro do Calhau. Os filmes serão exibidos também no Cine Praia Grande e no Centro Cultural Vale Maranhão.

Até o ano passado, o Maranhão na Tela era focado no fortalecimento do audiovisual maranhense. Na edição 2018, o evento amplia suas ações de fomento para as regiões Norte e Meio Norte, incluindo nove Estados. Com isso, a competitiva de filmes maranhenses, antes chamada de Mostra Maranhão de Cinema, passará a se chamar Mostra Nossa Cinema e selecionará cinco longas e dez curtas, em caráter competitivo. Os filmes maranhenses não selecionados para competição serão exibidos em caráter informativo.

No Maranhão na Tela Lab, serão reunidos em seu ambiente de mercado executivos da TV, do cinema e das mídias digitais. Produtoras dos nove Estados (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Piauí, Maranhão, Rondônia, Roraima e Tocantins) poderão inscrever até três projetos por CNPJ. Outro destaque da edição 2018 do Maranhão na Tela é a realização de rodadas exclusivas para roteiristas, com foco de negócios com produtoras. A iniciativa conta com a colaboração da Brasil Audiovisual Independente (BRAVI), com o apoio institucional do Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros (ICAB).