De 24 a 28 de outubro, São Paulo sedia a primeira edição do Mercado de Ideias Audiovisuais, que alia um encontro de negócios e um fórum de debates. O evento é uma realização da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, Spcine e Cinema do Brasil – SIAESP.

A maratona de cinco dias se abre em duas frentes: numa delas, produtores e cineastas têm a oportunidade de se reunir com players do Brasil e do exterior; na outra, profissionais, estudantes e criadores brasileiros e estrangeiros se debruçam sobre temas-chave do fazer audiovisual, como a criatividade, a economia política e os desafios que a tecnologia impõe para o futuro do setor.

O Encontro de Negócios possibilitará que longas-metragens em fase de desenvolvimento sejam apresentados a parceiros em potencial. As rodadas de conversas são divididas em duas categorias: internacional e regional. Na primeira, os produtores têm a chance de apresentar suas ideias a fundos, coprodutores, festivais e agentes de venda internacional. Já o objetivo da segunda categoria, é estimular a coprodução regional e o compartilhamento de know-how entre produtoras grandes e pequenas, criando uma relação ganha-ganha, capaz de contribuir para o fortalecimento das relações inter-regionais.

Para cada categoria, serão selecionados, a partir da avaliação da qualidade artística e da capacidade de execução, dez projetos de longa-metragem. Durante os encontros, os produtores participarão de pitchings – defesa oral de 10 minutos – e, na sequência, terão conversas individuais com os players.

Os interessados podem inscrever os seus projetos a partir de uma convocatória que ficará aberta até o dia 16 de setembro, no site da Spcine.

Além de promover os encontros de coprodução, o Mercado de Ideias Audiovisuais apresenta uma novidade para o mercado brasileiro: o pitching de literatura. Durante o evento, que acontece no dia 28 de outubro, editoras nacionais apresentarão, para produtoras de audiovisual, títulos com potencial para adaptação cinematográfica.

Paralelamente às rodadas de conversa, o II Fórum Mostra vai olhar para o cinema a partir de suas duas lógicas: a mercadológica e a artística. O fórum retoma as discussões da primeira edição, em 2017, e avança em direção ao futuro, procurando explorar as oportunidades que a nova configuração das indústrias criativas abre para aqueles que têm, como principal ativo, as ideias. Esta segunda edição, não por acaso, emparelha-se ao Encontro de Negócios, que ajudará a viabilizar ideias que ainda estão no papel.

Enquanto o mercado será voltado aos projetos previamente selecionados, o fórum será aberto a todos os realizadores, produtores e gestores culturais interessados em fazer e pensar conteúdo audiovisual. Os painéis giram em torno de três eixos temáticos: a criatividade, a economia política e a interseção entre linguagens e plataformas.

O primeiro dia de debates, espelhando os encontros, é dedicado a tudo aquilo que antecede um projeto audiovisual e tem como norte a seguinte pergunta: de onde vêm as ideias? No segundo dia, o fórum se debruça sobre as formas pelas quais um filme produzido ou coproduzido pelo Brasil pode se viabilizar economicamente. O terceiro dia é um mergulho no futuro que já começou.