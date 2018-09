O Sesc selecionou 34 filmes para compor a Mostra Sesc de Cinema 2018. Os 27 curtas e 7 longas, escolhidos entre 1.061 filmes inscritos, serão exibidos em todo o país e dividirão um prêmio total de R$ 533 mil (R$ 13 mil para os curtas e R$ 26 mil para os longas).

Na Mostra Sesc de Cinema, todas as cinco regiões do país estão representadas na programação: quatro filmes são da região Norte, seis do Centro-Oeste, sete da região Nordeste, oito do Sul e nove do Sudeste do país.

Entre os selecionados, estão os longas “Lamparina da Aurora” (MA), uma ficção experimental sobre o tempo protagonizado por um casal de idosos; “Escolas em Luta” (SP), documentário atual que mostra o poder das redes sociais e aplicativos para o início de uma revolução estudantil; “O Sol Nasceu para Todos” (DF), filme que retrata a história de uma das maiores favelas da América Latina, com um olhar da própria comunidade, como lugar de resistência, solidariedade e de preservação cultural.

Entre os curtas, estão “Vesti La Giubba” (DF), um filme tocante, inspirado na ópera Pagliacci, de Ruggero Leoncavallo; “Romana” (TO), documentário em preto e branco que narra a história da Mãe Romana, uma mulher vista pela população local como um misto de profetisa e louca, religiosa e artista; a animação “Metempsicose” (AC), que apresenta um mundo devastado pelas mãos do homem; “O Elogio da Sombra” (MS), um surpreendente filmete experimental, onde uma dançarina se envolve com as sombras e memórias de um lugar misterioso; “Labor” (ES), filme que esbanja criatividade em sua narrativa para mostrar como o personagem central lida com a paixão pela música e o trabalho à frente de uma fábrica familiar centenária.

Em sua segunda edição, a Mostra Sesc de Cinema teve 1.061 filmes inscritos, sendo 952 curtas e 109 longas. A escolha das obras que vão compor a mostra nacional foi feita por uma comissão formada por profissionais do Sesc e especialistas das áreas de cultura e cinema.

Os selecionados concorrem ainda a prêmios de destaque em sete categorias: Direção, Roteiro, Direção de Fotografia, Montagem, Direção de Atores, Som e Direção de arte. O anúncio será feito em outubro, durante evento no Rio de Janeiro.

Confira abaixo todos os 34 selecionados por Estados:

NORTE – a região Norte não selecionou filmes de longa-metragem

Curtas

Dom Kimura – (AM)

A História de Zahy – (PA)

Romana (TO)

Metempsicose (AC)

NORDESTE

Longas

Aurora 1964 (PE)

Lamparina da Aurora (MA)

Curtas

Galeria de Rua (PI)

Fantasia de Índio (PE)

Atrito (PB)

Os Desejos de Miriam (AL)

Infanto-juvenil

Òrun Àiyé – a Criação do Mundo (BA)

CENTRO-OESTE

Longas

O Sol Nasceu para Todos (DF)

Curtas

Aquele Disco da Gal (MT)

Vesti La Giubba (DF)

A Piscina de Caique (GO)

O Elogio da Sombra (MS)

Infanto-juvenil

O Menino Leão e a Menina Coruja (DF)

SUDESTE

Longas

Baronesa (MG)

Escolas em Luta (SP)

Curtas

A Gis (SP)

Entremundo (SP)

Labor (ES)

Lençol de Inverno (MG)

Infanto-Juvenis

Médico de Monstros (SP)

No caminho da escola (ES)

Metamorfose (MG)

SUL

Longas

Leste-Oeste (PR)

Desvios (RS)

Curtas

Flecha Dourada (SC)

Mãe dos Monstros (RS)

Cosme (RS)

Secundas (RS)

Infanto-juvenis

Nham-nham, a Criatura (SC)

Garoto VHS (SC)