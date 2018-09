A ficção científica “O Homem que Parou o Tempo” traz para as telas a tentativa do protagonista João (Gabriel Pardal) de parar o tempo. Em um gênero pouco explorado pelo cinema nacional, o personagem se empenha em encontrar uma forma de realizar e aprofundar seus estudos sobre o assunto.

Com Pedro Lamin, Iuri Saraiva e Camila Márdila no elenco, o filme se passa num cenário distópico de um Rio de Janeiro abandonado. A narrativa, em ordem cronológica, mostra a evolução dos estudos sobre parar o tempo e também os esforços de João que, para conseguir concretizar seu objetivo, deverá abrir mão das suas conquistas e de seu convívio social, o que custará caro para ele e também para seus amigos.

Dirigido por Hilnando SM, o longa combina, em 61 minutos, drama psicológico com ficção científica, para abordar a experiência do protagonista que se questiona muitas vezes sobre a forma com que ele e as pessoas utilizam o seu próprio tempo.