O projeto ”Forget me Not” (Não me Esqueça), do diretor norte-americano Olivier Bernier, foi o escolhido pelo júri do Edital Videocamp de Filmes – Edição 2018 para receber um investimento de 400 mil dólares para a produção de um filme sobre Educação Inclusiva. Com lançamento mundial previsto para 2020, via Videocamp, o filme vai integrar o catálogo da plataforma que já promoveu mais de 24 mil exibições públicas e gratuitas de filmes de impacto, em mais de 100 países.

“Forget me Not” contará a história de Bernier e Hilda, jovens pais que descobrem, no momento do parto, que seu filho, Emilio, tem síndrome de Down. Inspirado em experiências pessoais do diretor, mas com uma perspectiva global, o filme vai apresentar os desafios enfrentados por crianças com deficiência na educação inclusiva nos Estados Unidos, e em outros sistemas educacionais ao redor do mundo.

Além de uma narrativa atenta às relações que valorizem a diversidade e práticas colaborativas, o filme será produzido por uma equipe inclusiva e contará com pacote completo de acessibilidade (audiodescrição, linguagem de sinais e legenda descritiva).

O Edital, voltado para filmes de impacto social para o patrocínio de uma única produção, em pouco mais de três meses, recebeu 163 inscrições, originárias de 29 países dos cinco continentes, que se propuseram a dar visibilidade ao tema do Edital, por meio de ideias capazes de desconstruir barreiras e ampliar a percepção dos seus benefícios para todas as pessoas.