A cerimônia de encerramento da 12ª CineBH – Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte aconteceu na noite de domingo (2 de setembro), em um MIS Cine Santa Tereza lotado, com o anúncio dos projetos vencedores do 9º Brasil CineMundi – 9th International Coproduction Meeting. Durante a última semana, foram realizadas 234 rodadas de meetings on to one na Central do Cinema, no Palácio das Artes, onde 20 produtores apresentaram suas ideias aos 23 convidados de 12 países.

O ganhador na categoria CineMundi foi “A Professora de Francês” (MG), do produtor Thiago Macêdo Correia, com direção de Ricardo Alves Jr. e inscrito pela Entre Filmes. O projeto foi escolhido pelo trio de jurados Ivan Melo (produtor, Brasil), Roger Koza (crítico e programador, Argentina) e Annabelle Aramburu (consultora audiovisual, Espanha). É a terceira vez consecutiva que um projeto mineiro é consagrado vencedor desta categoria.

É a segunda vez que a dupla vencedora participa do Brasil CineMundi. Em 2013, Thiago Macêdo e Ricardo Alves Jr. estiveram no programa de coprodução com o projeto “Elon Rabin Não Acredita na Morte”, que se tornou o primeiro longa-metragem de Ricardo, rebatizado como “Elon Não Acredita na Morte”. O filme abriu a 10ª Mostra CineBH, em 2016.

O projeto “A Professora de Francês” ganhou prêmios dos parceiros da CineBH: CiaRio (R$ 15.000 em serviços de iluminação, acessórios e maquinaria), Cinecolor (R$ 15.000 em serviços de finalização), CTAv (empréstimo de câmera digital SI-2 por 4 semanas), Dot (R$ 15.000 em serviços de finalização), Mistika (R$ 15.000 em serviços de finalização) e Parati Films (tradução de roteiro para o francês). Além disso, o produtor vencedor ganha uma vaga no Producer’s Network na próxima edição do Ventana Sur, a ser realizado na Argentina entre 10 e 14 de dezembro. O vencedor também leva o prêmio Itamarty, que oferece passagem aérea internacional para participação no evento.

Programas de coprodução parceiros da CineBH também definiram seus premiados dentre os projetos participantes do Brasil CineMundi. O Torino Film Lab, que tem objetivo de destacar produtores que trabalham no desenvolvimento da cena cinematográfica local e independente e que desejam construir colaborações internacionais frutíferas, escolheu “A Festa de Leo” (RJ), produção de Duda Bouhid e Diogo Dahl, direção de Gustavo Melo e Luciana Bezerra e inscrito pela empresa Coqueirão Pictures.

Para o prêmio do DocMontevideo – Doc Brasil Meeting, que oferece vagas para os encontros de coprodução durante o festival uruguaio, em julho de 2018, o selecionado foi “Geografia Afetiva” (SP), com produção de Marília Garske, direção de Mari Moraga e empresa Súbita.

Na categoria Foco Minas, o júri elegeu “Okaia Dunga – Mulheres Valentes”, com produção de Paula Kimo, direção de Victor Dias e inscrito pela Apiário Produção. O projeto recebe do CTAv o empréstimo de câmera digital SI-2 por 4 semanas.

O DOCSP, que premia produtores de documentário dentro da categoria Foco Minas e dá acesso à programação da Roda de Negócios da próxima edição do DocSP (em outubro deste ano), definiu “Lar” (MG), produzido por Bernardo Teixeira, dirigido por Leandro Wenceslau e inscrito pela empresa Estalo Criativo.

Por fim, o Prêmio MAFF, oferecido pelo Málaga Festival Fund & Coproduction Event, uma novidade desta edição do CineMundi, foi definido para “Lavra”, produção de André Hallak, direção de Lucas Bambozzi e empresa Trem Chic.