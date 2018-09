13 Canções para Falar de Samba

Muito além da exibição de filmes, o Festival de Brasília promove encontros entre realizadores e importantes players do circuito audiovisual brasileiro no Ambiente de Mercado. Nesta edição, a atividade oferece os brasilienses a oportunidade de assistir, em primeira mão, os episódios de estreia de três novas séries nacionais: Lama dos Dias, do Canal Brasil; Impuros, da Fox; e 13 Canções para Falar de Samba, do CineBrasilTV.

Na quarta-feira (19/9), o Espaço Renato Russo (508 Sul) recebeu a exibição dos dois primeiros episódios de Lama dos Dias, série de ficção produzida pelo Canal Brasil, com direção de Hilton Lacerda e DJ Dolores. A série retrata os anos de ouro do movimento manguebeat, período em que Recife e Olinda fervilhavam como o maior polo difusor da nova música brasileira.

Nesta quinta-feira (20), às 18h, a Fox apresenta sua mais nova produção na Sessão Ambiente de Mercado: Impuros, ficção de Tomas Portela e René Sampaio. Ao fim da exibição, realizadores da série recebem a imprensa para um momento de conversa sobre a novidade. Ambientada nos anos 1990 e baseada em fatos reais, a produção trata da história de Evandro do Dendê, jovem morador de favela carioca, cuja vida ganha rumos inesperados após a morte de seu irmão, traficante.

Já na sexta-feira (21), é dia de lançamento de 13 Canções para Falar de Samba, de Pedro Arantes. A produção documental do CineBrasilTV também será exibida às 18h e contará com coletiva de imprensa logo após a sessão. Na obra, cada episódio tenta reconstruir a história do mais difundido gênero musical brasileiro, valendo-se dos títulos de músicas icônicas do cancioneiro nacional, para debater assuntos como cultura, identidade, brasilidade, negritude, indústria cultural, disputa de narrativas, dentre outros temas.