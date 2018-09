A Netflix, principal serviço de entretenimento por internet do mundo, anuncia a série original Spectros, nova parceria com o showrunner de Marvel – Demolidor e Marvel – Os Defensores. O aclamado escritor e diretor Douglas Petrie, cujos projetos incluem o sucesso cult Buffy, a Caça-Vampiros, trabalhará em colaboração com a renomada produtora brasileira Moonshot Pictures na série de oito episódios.

Na primeira temporada de Spectros, o público acompanha um thriller sobrenatural que desvenda as histórias enterradas há séculos no bairro da Liberdade, em São Paulo, conhecido por sua grande comunidade japonesa. A série gira em torno de um grupo de cinco adolescentes, acidentalmente, atraídos para uma realidade sobrenatural que eles não podem compreender e que se conecta ao mesmo local da cidade em 1908. Quando confrontado por eventos cada vez mais bizarros e sombrios, o grupo chega a uma conclusão inevitável: alguém está trazendo a morte de volta e os espíritos querem vingança pelos erros cometidos no passado.

Baseada no conceito desenvolvido por Michael Ruman, Anderson Almeida e Antônio de Freitas, a série foi criada e escrita por Douglas Petrie, que também supervisiona os roteiros no papel de produtor executivo e diretor. O time de roteiristas conta ainda com Michael Ruman, Anderson Almeida, Antônio de Freitas, Janaína Tokitaka e Paula Knudsen.

Spectros será produzida pela Moonshot Pictures, com Roberto D’Avila e Suraia Lenktaitis como produtores. A produção da série começa em novembro e a estreia acontece exclusivamente na Netflix, no mundo todo, em 2019.