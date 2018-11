O canal de TV por assinatura Prime Box Brazil estreia, no dia 3 de dezembro, às 20h30, o seriado Cinema em Transe. Dirigido pelo cineasta Hermes Leal, a produção da HL Filmes acompanha a jornada dos realizadores do cinema brasileiro para criar, gravar e exibir filmes, bem como o trabalho de atores e fotógrafos nos sets de filmagens, além de mostrar os desafios de cineastas na produção de seus trabalhos de estreia.

Em cada episódio, um set de filmagem. Um filme acontecendo, um aspecto da produção a ser explorado. A atração conta com série de depoimentos de personagens da indústria cinematográfica brasileira, entre eles os atores Marina Ruy Barbosa, Lázaro Ramos, Leona Cavalli e Matheus Nachtergaele, bem como dos cineastas João Moreira Salles, Cláudio Assis, Tata Amaral e Walter Carvalho. São 10 episódios que abordarão o cinema independente, animação, documentário e suas nuances, o cinema pernambucano, os atores de cinema e também como são feitas as comédias, gênero cinematográfico mais popular do Brasil.

O diretor Hermes Leal, que ao longo de sua carreira trabalhou em grandes canais abertos, recentemente, lançou documentários e seriados como Pensamento Contemporâneo (CineBrasilTV e Curta!/2018), seriado baseado nos temas do programa Café Filosófico da TV Cultura; Cineastas (Prime Box Brazil/2017) e Guerra do Araguaia (CineBrasilTV/2017).

Mestre em cinema (ECA/USP) e doutor em linguística e semiótica pela FFLCH/USP (Universidade de São Paulo), Leal é escritor com seis livros publicados, especialista em roteiro e dramaturgia, e produtor dos filmes Idade da Água, de Orlando Senna, e Salve a Diversidade!, com Gilberto Gil. É criador e editor da Revista de CINEMA.