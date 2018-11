O diretor Jeferson De

Baseada na história real de Luiz Gama, a produtora Paranoid se prepara para filmar, no final de janeiro de 2019, o longa-metragem, Prisioneiro da Liberdade, do diretor Jeferson De, o mesmo de Bróder (2010) e O Amuleto (2015). A obra, que tem roteiro assinado por Luiz Antonio F. Neto, será protagonizada por Fabrício Boliveira, além de contar com Zezé Mota, na pele de Francisca, negra livre e vendedora de ovos, e Caio Blat, no papel de Rui, estudante de direito e admirador do Dr. Luiz Gama, entre outros nomes.

Numa coprodução com a Globo Filmes, em associação à Buda Filmes e distribuição da Elo Company, Prisioneiro da Liberdade contará a história de um homem negro que, apesar de nascer livre, é vendido pelo próprio pai aos dez anos em um acerto de dívidas, e sofre na pele tudo o que significa ser um escravo. Esse mesmo homem consegue se alfabetizar, estudar e se tornar um dos mais respeitados advogados da história: um intelectual que conquistou não apenas sua própria liberdade, mas também a de outros 500 escravos nos tribunais, se transformando em ícone da luta pela abolição da escravatura.

Com locações em Paraty (RJ), Cunha (SP) e Paratinga (BA), as gravações terão duração de um mês, sob uma equipe e elenco formados majoritariamente por profissionais negros. Além de Fabrício Boliveira, Zezé Mota e Caio Blat, nomes como Dani Ornellas, Francisco Gaspar, Mariana Nunes, Pedro Guilherme, Romeu Evaristo, Samira Carvalho, Sidney Santiago e Teka Romualdo também estão confirmados na obra. Boliveira fará o papel do protagonista na vida adulta, já que o filme abordará ainda fases de Luiz Gama na infância e na adolescência.

A obra ainda conta com o direcionamento da professora e Dra. Ligia Fonseca Ferreira, uma das maiores pesquisadoras sobre a história de Luiz Gama, responsável pela tese sobre sua vida e obra, a qual foi publicada pela Universidade Sorbonne de Paris. Ligia é também autora de Primeiras Trovas Burlescas de Luiz Gama e outros poemas (Martins Fontes, 2000) e Com a Palavra Luiz Gama, além de ter experiência na área de Letras com ênfase em Luiz Gama, abolicionismo e o negro na literatura brasileira (século XIX-início século XX).