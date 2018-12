Lamparina da Aurora

No próximo dia 9 de dezembro, serão anunciados os oito destaques da segunda etapa da Mostra Sesc de Cinema. A cerimônia de premiação será realizada no Rio de Janeiro, contemplando oito categorias: roteiro, direção, filme, direção de fotografia, direção de arte, direção de elenco, montagem e desenho de som. O público terá oportunidade de conhecer, antecipadamente, os 34 filmes que compõem a etapa nacional. Os 27 curtas e sete longas-metragens serão exibidos gratuitamente no Sesc Tijuca, na semana de 4 a 9 de dezembro.

Na abertura da mostra, dia 4, serão exibidos cinco curtas-metragens, um de cada região do país: Metempsicose (Norte), animação que apresenta um mundo devastado pelas mãos do homem; Vesti La Giubba (Centro-Oeste), filme inspirado na ópera Pagliacci, de Ruggero Leoncavallo; Galeria da Rua (Nordeste), documentário que aborda pixo e grafite sob a perspectiva daqueles que se expressam pelas paredes e muros da cidade; Flecha Dourada (Sul), documentário sobre os lutadores do grupo Golden Flecha; e Lençol de Inverno (Sudeste), sobre um coveiro na cidade grande que retorna à cidade natal para enterrar o pai e precisa revisitar fantasmas da juventude.

Ao longo da semana, as sessões serão compostas por curtas agrupados por regiões, sempre a partir das 16h. Para o público infanto-juvenil, as sessões de curtas serão no fim de semana, a partir das 15h. No sábado, 8/12, a Mostra Sesc exibe O Menino Leão e a Menina Coruja (Centro-Oeste); Metamorfose (Sudeste); Médico de Monstro (Sudeste) e No Caminho da Escola (Sudeste). Já no domingo, 9/12, será a vez de Òrun Àyié – A Criação do Mundo (Nordeste); Nham-Nham, a Criatura (Sul) e Garoto VHS (Sul).

A exibição dos longas-metragens começa na quarta-feira, 5/12, às 18h30, com O Sol Nasceu para Todos (Centro-Oeste). O filme retrata a história de uma das maiores comunidades da América Latina, Sol Nascente. No mesmo dia, às 20h, será exibido Desvios (Sul), um thriller psicológico que conta a história de um criminoso que põe à prova sua sanidade mental. Na quinta-feira, 6/12, às 18h30, tem sessão de Leste-Oeste (Sul), sobre um ex-piloto de kart que volta a sua cidade natal após 15 anos distante para disputar uma última corrida. Às 20h, o público poderá conferir Lamparina da Aurora (Nordeste), uma ficção experimental sobre o tempo protagonizada por um casal de idosos.

A programação inclui ainda os seguintes documentários: na sexta-feira, 7/12, às 20h, Aurora 1964 (Nordeste) joga luz sobre a ditadura; no sábado, 8/12, às 18h30, Escolas em Luta (Sudeste) fala sobre ocupações estudantis que ocorreram em São Paulo, em 2017, e o poder das redes sociais; e no mesmo dia, às 20h, Baronesa exibirá o cotidiano de duas vizinhas que vivem em um bairro na periferia de Belo Horizonte.

A 2ª Mostra Sesc de Cinema teve 1.061 filmes inscritos, sendo 952 curtas e 109 longas. A escolha das obras que compõem a exibição nacional foi feita por profissionais do Sesc. Já a seleção dos destaques, que serão premiados no dia 9, ficou a cargo de uma comissão formada por especialistas externos referências nas áreas de cultura e cinema: a crítica Maria Castanho Caú, graduada em Cinema pela UFF e doutora em Literatura pela UFRJ; Clementino Luiz de Jesus Junior, cineasta e educador, dourando em Educação na UNIRIO; e a cineasta Milena Manfredini, estudiosa de Antropologia da Arte e da Cultura (PUC Rio), Direção Cinematográfica (Escola de Cinema Darcy Ribeiro) e Artes Visuais (Escola de Artes Visuais do Parque Lage).