O Sesc RJ amplia sua atuação na área audiovisual com o lançamento do Sesc Argumenta, laboratório imersivo gratuito que propõe uma consultoria especializada a novos autores de projetos cinematográficos. Nesta 1ª edição, que acontece entre os dias 3 e 7 dezembro no Sesc Nogueira, em Petrópolis, foram selecionados 10 argumentos de longa-metragem. Além dos vencedores do processo seletivo, o Sesc RJ abre a oportunidade para que outros interessados também possam participar como ouvintes das Masterclasses oferecidas, disfrutando do conhecimento de profissionais do mercado cinematográfico.

Serão oferecidas três Masterclasses sobre a escrita e o desenvolvimento de roteiros e uma palestra sobre produção cinematográfica. Os encontros acontecem sempre a partir das 9h. Na terça-feira, dia 4 de dezembro, David França Mendes conduz a primeira Masterclass; na quarta (5) é a vez de Melanie Dimantas e na quinta (6), Kleber Mendonça Filho encerra a agenda de Masterclasses. Na sexta (7), fechando o projeto, Clélia Bessa fará uma palestra sobre Produção Cinematográfica.

Para se inscrever, basta enviar nome completo, data de nascimento, CPF, grau de escolaridade e telefone, para o e-mail sescargumenta@sescrio.org.br.

Ao todo, a instituição recebeu 423 inscrições e foram avaliados 250 argumentos (100 a mais do que o previsto em edital). Dezenove estados brasileiros estavam representados (AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MT, MG, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, RR, RS, SC e SP). Deste volume, 163 inscrições foram realizadas por mulheres e 260 por homens, no entanto, entre os escolhidos estão 7 mulheres e 3 homens.