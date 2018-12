“A Mata Negra” é um longa-metragem que, além de assumir e glorificar os princípios clássicos do gênero terror, também explora costumes e valores da cultura popular brasileira. São apresentados elementos de dois nichos distintos, o terror e o folclore, que se misturam para dar continuidade ao propósito do diretor Rodrigo Aragão: criar personagens ícones dentro de um universo mítico.

Gravado no Espírito Santo, “A Mata Negra” explora e aprimora as mais diversas técnicas em maquiagem de efeitos especiais e composição de efeitos visuais, característica marcante das obras do diretor.

O longa narra a história de uma jovem simples e sonhadora, que tenta, com todas as suas forças e recursos disponíveis, trazer o rapaz que ama de volta à vida. Depois de encontrar o Livro Perdido de Cipriano na floresta, a magia, o folclore e o misticismo se entrelaçam nesta aventura sombria. O poder do mal, ao mesmo tempo que promete grande feitos, prejudica quem com ele se envolve.

Com estreia marcada para o dia 6 de dezembro, é o quinto longa-metragem produzido pela produtora Fábulas Negras e recebeu incentivo do FSA, através do Prodecine 05/2014. Tem coprodução da Finordia e distribuição da Elo Company, que o exibe em 20 salas de 19 cidades do país pelo Projeta às 7, parceria da Cinemark com a distribuidora, que abre uma nova janela para o cinema nacional.