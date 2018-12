A nova composição do Conselho Superior de Cinema (CSC), órgão colegiado deliberativo e consultivo, que integra a estrutura do Ministério da Cultura (MinC), foi divulgada nesta segunda-feira (4) no Diário Oficial da União (DOU) (https://goo.gl/QCLPAH). Com mandato de dois anos, prorrogáveis por mais dois, os representantes vão compor o conselho a partir do próximo dia 21.

O Conselho é composto por nove titulares e nove suplentes, representantes de diversos setores da indústria audiovisual nacional, por representantes da sociedade civil e por técnicos e dirigentes governamentais. Tanto os profissionais da indústria audiovisual quanto os da sociedade civil são nomeados pela Presidência da República, sendo permitida uma recondução. A presidência do Conselho cabe ao Ministro de Estado da Cultura.

Entre os titulares, foram nomeados os seguinte representantes do setor da indústria audiovisual: Hiran Silveira, Marcelo Bechara de Souza Hobaika, Paula Caldara Karol Pinha, Simoni Barrionuevo Ribeiro de Mendonça. Foram reconduzidos Eduardo Levy Cardoso Moreira e Mauro Alves Garcia.

Já os representantes da sociedade civil nomeados como titulares foram: Ricardo Difini Leite, Márcio Alcaro Fraccaroli e Bruno Barreto Borges.

Veja aqui a lista completa de titulares e suplentes: http://www.imprensanacional.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/53253664/do2-2018-12-04-decreto-de-3-de-dezembro-de-2018-53253524.