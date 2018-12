“Henfil”, documentário de Angela Zoé, traz dois fios narrativos que se intercalam. Ao mesmo tempo em que resgata a vida e o trabalho do artista com depoimentos de pessoas que conviveram com ele, apresenta seu trabalho para a nova geração.

O resgate da vida e obra de Henfil se dá por filmes em película Super 8, com imagens íntimas e inéditas, filmadas pelo próprio personagem ao longo de suas viagens, e que revelam aparições familiares, como sua mãe Dona Maria e os irmãos Betinho, Chico Mário e Glorinha. Tudo costurado com depoimentos de amigos que conviveram e trabalharam com ele e que falam sobre a maneira como o artista usou seus desenhos como um aparato para “driblar” a censura política e também como um recurso para lidar com sua saúde frágil, causada pela hemofilia, e expor sua inquietação criativa.

Para aproximar as duas gerações, a produção do documentário convidou um grupo de jovens animadores para participar de um workshop sobre o trabalho de Henfil. Nos encontros, que duraram um mês, os jovens pesquisaram sua obra e conversaram com personalidades do cartoon que conviveram com Henfil, como Ziraldo, Jaguar, Sérgio Cabral, Tárik de Souza. Ao final do workshop, eles produziram uma animação em curta-metragem que também está presente no documentário.

O filme é uma coprodução Documenta Filmes, Globo News, Globo Filmes e Canal Brasil, e conta com o apoio do SESI/SENAI RJ, Departamento de DST/Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, patrocínio da Ancine, BRDE, FSA, com distribuição da O2 Play e estreia nos cinemas de todo o Brasil no dia 6 de dezembro.