A comédia “L.O.C.A.”, a nova produção da Conspiração em coprodução com a Globo Filmes, é dirigida, escrita, produzida e protagonizada por mulheres. Segundo longa-metragem de Claudia Jouvin (“Um Homem Só”), tem produção assinada pela cineasta Carolina Jabor (“Aos teus Olhos” e “Boa Sorte”), e conta a história de três mulheres de universos completamente diferentes, mas que desenvolvem uma amizade inesperada ao conhecerem suas histórias numa das reuniões da L.O.C.A, a Liga das Obsessivas Compulsivas por Amor. Manuela, Elena e Rebeca descobrem que tem algo em comum: viveram uma paixão desenfreada e resolvem se ajudar para superar e se vingar.

O trio de protagonistas é interpretado por Mariana Ximenes (Manoela), Debora Lamm (Elena) e Roberta Rodrigues (Rebeca). Também estão no elenco Fábio Assunção, que interpreta Carlos, um professor que se envolve com a jornalista Manuela, Erico Brás como Jorge, que viveu um romance com Rebeca, e Luis Miranda, que dá vida ao motorista Edson, o marido de Elena.

Com distribuição da Imagem Filmes, as filmagens de “L.O.C.A.” acontecem no Rio de Janeiro até meados de dezembro.