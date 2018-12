© Daniela Nader

O filme Curral, dirigido por Marcelo Brennand, está sendo rodado em Gravatá, Pernambuco. O longa conta a história de Chico Caixa (Thomás Aquino), um homem humilde, recrutado por seu amigo de infância Joel (Rodrigo García), candidato a vereador, para ajudar na conquista de votos num importante bairro. Neste drama político, Chico é a mola motriz para situações que irão questionar os processos eleitorais no interior do Nordeste.

Marcelo Brennand dirigiu em 2011 o premiado documentário “Porta a Porta”, onde acompanhou o passo a passo de candidatos a vereador da cidade de Gravatá, no interior de Pernambuco, e as estratégias dos seus cabos eleitorais para conquistar os votos da população. Inspirado na trajetória de sucesso do documentário, Marcelo criou a história de seu primeiro longa-metragem de ficção.

O elenco é composto por Thomás Aquino (“Bacurau” e “Praia do Futuro”), Rodrigo García (“Tatuagem”) e Carla Salle (“Motorrad”). A direção de fotografia é de Beto Martins. A direção de arte é de Juliano Dornelles (“Aquarius”, “Bacurau” e “O Som ao Redor”) e o figurino fica com Rita Azevedo (“Aquarius”).

Curral é uma produção de Bárbara Maranhão e Marcelo Brennand. O filme tem roteiro de Marcelo Brennand, Fernando Honesko e Marcelo Muller. O longa é uma produção Zéfiro Filmes, em coprodução com a Querosene Filmes e distribuição da Pandora Filmes.