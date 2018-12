Um dia, Graciliano Ramos chegou à livraria José Olympio e anunciou ter escrito o livro de sua vida: “O mundo coberto de penas”. Fez-se um silêncio constrangedor durante o encontro. Enfim, alguém perguntou sobre o que era a obra, e o escritor disse que ela tratava de “gente de vidas secas”. Um dos presentes berrou: “esse é o título do seu livro!”. A anedota é contada pela editora Maria Amélia Mello em “Esse Negócio de Livro”, série inédita e exclusiva do canal Curta!, que estreia quinta-feira, dia 13, às 22h50, enfocando o mercado editorial brasileiro.

Ao longo de 14 episódios, o programa mostra as diversas etapas do processo de publicação de um livro: desde a escrita, passando pela edição e pela diagramação, até chegar à publicação. Dirigida por Adriana Borges e Lúcia Tupiassú, a produção é da Giros com financiamento pelo Fundo Setorial do Audiovisual da ANCINE.

Foram entrevistados autores, editores, publishers, agentes literários, designers, tradutores, livreiros e outros profissionais, para contar detalhes pouco conhecidos sobre o ofício e o mercado editorial brasileiro. Entre os autores entrevistados, estão Marcelino Freire, Milton Hatoum, Fernanda Young, Luiz Ruffato, João Paulo Cuenca e outros. No episódio de estreia, “O mercado do livro”, a escritora Lya Luft conta: “Eu fico muito feliz quando estou escrevendo um livro. Meus personagens sofrem à beça, e eu me divirto”.

Alguns best-sellers, como a saga ”Harry Potter”, figuram na lista de curiosidades que o programa apresenta. Essa história de sucesso comercial começou com um fracasso editorial. Paulo Rocco, fundador da Editora Rocco, comprou de um agente literário um livro que havia sido sucesso na Feira de Frankfurt, mas foi um desastre retumbante ao ser lançado no Brasil. Um ano depois, o mesmo agente ofereceu a Rocco os livros da então pouco conhecida autora J. K. Rowling. O editor brasileiro apostou nela e comprou os dois primeiros títulos da série do bruxo.

O programa também aborda as adaptações e traz histórias como a da roteirista Maria Camargo, que conta ter lido 27 vezes o livro ”Dois Irmãos”, de Milton Hatoum, até chegar ao roteiro final da minissérie para a Rede Globo. Outra curiosidade sobre a obra de Hatoum é que, além da TV, ela também foi adaptada ao formato de histórias em quadrinhos: o editor André Conti revela que foi sua a ideia de adaptar o livro para HQ. Ele, que já conhecia bem o perfil do trabalho dos quadrinistas Fábio Moon e Gabriel Bah, deu a sugestão e o projeto foi um sucesso.