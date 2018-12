© Fábio Rebelo

Rasga Coração, de Jorge Furtado (“Real Beleza”, “Meu Tio Matou um Cara”) é uma adaptação da peça homônima, escrita no início dos anos 1970, por Oduvaldo Vianna Filho (1936-1974), o Vianinha. O filme, com roteiro de Jorge Furtado, Ana Luiza Azevedo e Vicente Moreno, é uma produção Casa de Cinema de Porto Alegre, em coprodução com Globo Filmes e Canal Brasil. A Sony Pictures assina a distribuição. O longa teve première na 42ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, foi exibido no Festival do Rio, na mostra Première Brasil, e estreia dia 6 de dezembro nos cinemas.

Rasga Coração conta a história de Manguari Pistolão (Marco Ricca), militante anônimo, que depois de quarenta anos de lutas vê o filho Luca (Chay Suede) acusá-lo de conservador. Sem dinheiro para fechar o mês, sofrendo com as dores de uma artrite crônica, e num crescente conflito com Luca, Manguari passa em revista seu passado, e se vê repetindo as mesmas atitudes de seu pai. Intercalando fragmentos de vários momentos da vida de Manguari, o filme atravessa quarenta anos da vida política brasileira.

O elenco conta ainda com Luisa Arraes, Drica Moraes, George Sauma, João Pedro Zappa (“Gabriel e a Montanha”, “Boa Sorte”), que faz a versão jovem do papel de Marco Ricca, além de Anderson Vieira, Nelson Diniz, Duda Meneghetti, Kiko Mascarenhas, Fábio Enriquez e Cinândrea Guterres.

Com o título emprestado de uma canção de Anacleto de Medeiros, Rasga Coração é a última peça de Vianinha, que a concluiu em 1974, já debilitado por um câncer no pulmão. Ele nunca chegou a vê-la no teatro. Além de censurada, teve sua encenação e publicação proibidas e mesmo assim recebeu o primeiro prêmio no concurso do SNT, por unanimidade da banca, sendo liberada pela Censura apenas cinco anos depois.

Rasga Coração tem produção executiva de Nora Goulart, direção de fotografia de Glauco Firpo, direção de arte de Fiapo Barth e William Valduga, direção de produção de Bel Merel e Glauco Urbim, figurinos de Rô Cortinhas, caracterização de Britney, música original de Maurício Nader e montagem de Giba Assis Brasil. As filmagens ocorreram em Porto Alegre, no final de 2017.