A Retrospectiva do Cinema Brasileiro reúne uma seleção da produção nacional lançada comercialmente entre novembro de 2017 a outubro de 2018, na cidade de São Paulo. Desde sua primeira edição, no ano 2000, a Retrospectiva busca dar visibilidade à produção cinematográfica brasileira contemporânea por meio de um recorte que procura refletir a diversidade de estilos, vozes e linguagens.

Nesta 19ª edição, serão exibidos 53 filmes, sendo 21 longas-metragens de ficção, 18 documentários e 14 curtas-metragens selecionados pelos curadores. Além disso, neste ano, haverá uma faixa especial com 7 longas e 27 curtas-metragens, oriundos de todos os cantos do Brasil, selecionados pelas comissões regionais do Sesc para a Mostra Sesc de Cinema Nacional. Haverá também uma edição especial do Cinema da Vela, que acontecerá na quinta-feira, dia 06/12, às 19h30, quando os curadores discutirão o balanço da retrospectiva, o panorama da produção nacional e os critérios de seleção dos filmes escolhidos.

A relação dos filmes e a programação completa está disponível aqui.