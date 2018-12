Tinta Bruta, de Filipe Matzembacher e Marcio Reolon, grande vencedor do Festival do Rio, estreia nesta quinta-feira, dia 6 de dezembro, nas cidades de Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Caxias do Sul, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Indaiatuba, Juiz de Fora, Londrina, Maceió, Manaus, Natal, Niterói, Palmas, Pelotas, Porto Alegre, Rio Branco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Salvador, Santa Maria, Santos, São Bernardo do Campo, São Paulo, São Leopoldo, São Luis, Teresina e Vitória.

Com produção da Avante Filmes, coprodução da Besouro Filmes e distribuição da Sessão Vitrine Petrobras, o filme conta a história de Pedro (Shico Menegat), um jovem que tenta sobreviver em meio a um processo criminal, à partida de irmã e única amiga e aos olhares que recebe sempre que sai na rua. Sob o codinome Garoto Neon, Pedro se apresenta no escuro do seu quarto para milhares de anônimos ao redor do mundo, pela internet. Com o corpo coberto de tinta, ele realiza performances eróticas na frente da webcam. Ao descobrir que outro rapaz (Bruno Fernandes) de sua cidade está copiando sua técnica, Pedro decide ir atrás do mesmo.

Tinta Bruta teve sua estreia no Festival de Berlim, onde levou o Teddy Awards, e passou por mais de 45 festivais mundo afora.