© Mariana Vianna

Após se tornar a adolescente mais seguida no Instagram, Maísa Silva inicia o ano com outra grande novidade: ela dará vida à Julia, primeira antagonista de sua carreira. No filme “Ela Disse, Ele Disse”, baseado na obra homônima de Thalita Rebouças, a atriz será a rival de Rosa, interpretada por Duda Matte (que já atuou na peça “O Que Terá Acontecido A Baby Jane” e nas novelas “Carinha de Anjo” e “Mansão Bem Assombrada”). Este é o livro mais vendido da escritora e é o primeiro que conta também com a narração pessoal de um menino, Léo, interpretado no filme pelo ator Marcus Bessa (que já trabalhou nas novelas “Carinha de Anjo” e “Jesus” e nos musicais “Footloose” e “A Bela e a Fera”). Com direção de Claudia Castro, as filmagens do filme iniciaram na semana passada, no Rio de Janeiro. A produção é assinada por Paula Barreto, da LC Barreto/Filmes do Equador, em coprodução com a Globo Filmes. A Imagem Filmes é a distribuidora responsável pelo lançamento.

Na trama, são exploradas as expectativas enfrentadas por Léo e Rosa, dois típicos adolescentes, filhos de pais separados, que precisam se adaptar a uma nova realidade: a dificuldade do primeiro ano em uma escola nova. Amizade, futebol, paixões, bullying e romance fazem parte das histórias dos dois narradores; que muitas vezes têm o mesmo sentimento, mas pensam e agem de modo diferente. O longa-metragem contará ainda com a ex-apresentadora Fernanda Gentil, que faz sua estreia como atriz, interpretando a mãe de Rosa, Maria Clara Gueiros, em um papel mais dramático, como a diretora linha-dura da escola, e a influenciadora Bianca Andrade, como Fátima, a professora gente boa. Também estão no elenco jovem nomes como Giulia Ayumi, Maria Cecília Warpe, Matheus Lustosa, Pedro David, Rodrigo Tavares, Daniel Pim, JP Rufino e Maria Júlia Lima.

Este é o décimo primeiro livro publicado por Thalita Rebouças e o quarto a ganhar as telonas. Em 2018, das dez maiores bilheterias do cinema, duas são de filmes baseados em obras de Thalita.

Ambientado no Rio de Janeiro, o filme terá locações na Zona Sul e na Tijuca, com foco principal em escolas como o Colégio Teresiano, Colégio Notre Dame e Colégio Batista. “Ela Disse, Ele Disse” tem previsão de estreia para o segundo semestre de 2019.