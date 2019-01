“Fevereiros”, documentário dirigido por Marcio Debellian, estreia dia 31 de janeiro nos cinemas. O longa, que acompanhou Maria Bethânia do Rio de Janeiro, com o vitorioso desfile da Mangueira em sua homenagem, até Santo Amaro, sua cidade natal, já rodou 29 festivais de cinema pelo mundo, passando por países como Canadá, França, Rússia, Suíça, Espanha, Itália, Chile, Uruguai, Congo e Senegal. O filme recebeu o prêmio de Melhor Filme no 10º IN-Edit Brasil e a Menção Honrosa do Júri na competitiva Ibero-americana do 36º Festival Internacional do Uruguai. Com produção da Debê Produções, em coprodução com Globo Filmes, GloboNews e Canal Brasil, “Fevereiros” tem distribuição da ArtHouse.

O longa, que acompanhou a construção do carnaval da Mangueira, em 2016 – desde os desenhos das primeiras alegorias aos desfiles na avenida –, viajou com Maria Bethânia para o Recôncavo baiano, participando de seu ambiente familiar, religioso e das festas da sua cidade natal, Santo Amaro da Purificação, conhecendo o universo que inspirou o enredo. Neste trânsito entre o Rio de Janeiro e a Bahia, “Fevereiros” depara-se com questões históricas como o surgimento do samba, tolerância religiosa e racismo.

O filme conta com depoimentos de Maria Bethânia, Caetano Veloso, Chico Buarque, do carnavalesco da Mangueira Leandro Vieira, do historiador Luiz Antonio Simas, da poeta Mabel Velloso, irmã de Bethânia, e da mestre-sala da Mangueira Squel Jorgea.

O documentário terá sessão de pré-estreia, seguida de debate com o diretor, no dia 29 de janeiro, às 20h, no Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha, em Salvador, e uma exibição em praça aberta, dia 31 de janeiro, às 21h, na Praça da Matriz, ao lado da Igreja de Nossa Senhora da Purificação, em Santo Amaro.