O documentário “Sou Carnaval de São Salvador”, com direção e roteiro de Marcio Cavalcante, estreia nos cinemas dia 24 de janeiro, com distribuição da Paris Filmes. Embalado ao som da guitarra elétrica, conta depoimentos dos foliões e belas tomadas de Salvador, que atrai milhares de turistas todos os anos, e é apresentada por vários ângulos, durante o Carnaval mais famoso do planeta.

Como um palco, as ruas da cidade reúnem uma manifestação popular plural, rica e única. A produção retrata a história da festa baiana, transitando pela música, cultura, povo e dança, para tentar entender o por quê de tanta loucura.

Produzido pela Mandacaru Filmes, com filmagens realizadas de 2014 a 2018, e mais de 500 entrevistas, o projeto retrata todos aqueles foliões que “são” Carnaval de corpo e alma. O título “Sou Carnaval de São Salvador”, inclusive, remete a identificação pessoal e o “Sou” na primeira pessoa transforma a festa numa entidade viva, com a voz do premiado ator baiano João Miguel.