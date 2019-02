A Boutique Filmes é a produtora responsável pela primeira série original de comédia da Warner no Brasil, Mal me Quer. A coprodução, com seis programas de meia-hora, tem estreia marcada para quinta-feira, 7 de fevereiro, às 19h35, na Warner Channel.

Ana Reber e Rodrigo Castilho são os criadores de Mal me Quer e, ao lado do produtor executivo Tiago Mello, sócio da Boutique Filmes, cuidaram de todas as etapas da produção, desde os roteiros, a escolha do elenco até a edição final. Protagonizada pelos atores Julia Rabello e Felipe Abib, a série tem direção de Ian SBF.

A divertida história de Mal me Quer é centrada num casal com três filhos adolescentes que, diante de uma possível falência, é obrigado a se divorciar para salvar os bens da família, e mostra, de maneira divertida, diversas reviravoltas na vida da dentista Olívia (Julia Rabello) e do dono de agência de viagens Marcel (Felipe Abib).

Além de resolver as mudanças obrigatórias, como a saída de casa e a divisão dos pertences, Olívia e Marcel lidam com a ameaça de que descubram que a separação é de mentira. Na busca pelos falsos motivos para justificar o divórcio, o casal encontra centenas de razões para repensar a relação.

Os três filhos do casal, interpretados por Klara Castanho, Chiara Scarlett e Lipe Volpato, respondem de maneiras diferentes à notícia da separação. Ainda no elenco, estão os atores Samuel de Assis, Cristiane Wersom, Angela Dippe, Wandi Doratiotto e Carol Nakamura, entre outros.