Trinta e seis produtoras, 47 representantes, 73 produções e 100 projetos. O Brasil participará do Kidscreen Summit 2019, um dos mais importantes para a indústria do entretenimento infantil no mundo, com uma representatividade inédita – reflexo do bom momento da indústria nacional do entretenimento infantil.

A delegação brasileira no Kidscreen é comandada pelo Brazilian Content, programa de exportação da BRAVI, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). Neste ano, o evento será realizado entre os dias 11 e 14 de fevereiro, no Intercontinental Hotel, em Miami (EUA).

O Brazilian Content terá no Kidscreen um estande de 9 metros quadrados, espaço destinado principalmente como ponto de encontro e suporte para os associados. O estande conta com duas mesas para reuniões, internet sem fio, recepcionista bilíngue, displays para exposição de folhetos, folder da participação brasileira para distribuição, entre outros.

A alta expectativa desta edição vem não só com a participação de animações premiadas e mundialmente famosas, mas também com novas produções e projetos criativos.

Exemplo disso é a Boutique Filmes, que levará ao evento produções que já tiveram amplo retorno positivo do público, inclusive internacional (como a segunda temporada de “Papaya Bull” e a quinta temporada de “SOS Fada Manu”), mas também projetos novos, como “Hotel Rudini”, coprodução com Birdo Studio e a canadense Blue Ant. A empresa também promete anunciar uma live-action no evento.

Nesta edição, seis produtoras engordam a delegação brasileira de forma inédita pelo projeto Brazilian Game Developers (BGD), realizado pela Abragames (Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos), em parceria com a Apex-Brasil, com o objetivo de fortalecer a indústria brasileira de jogos digitais.

As empresas associadas deste projeto participantes do Kidscreen são AKOM Studio, Arcolabs, Flux Game Studio, Manifesto Games, Rockhead Studios e Webcore Games.

Além das empresas já citadas, fazem parte da delegação brasileira no Kidscreen: 2DLab, 44 Toons, Animaking, Apiário Estúdio Criativo, Belli Studio, Bromélia, Chatrone America Latina, Combo Estúdio, Dogs Can Fly, Elo Company, Estúdio Makako, Feel Filmes, Copa Studio, Hype.cg, Kampai, Lightstar Studios, Monster Movie N’Photo, PetitFabrik, PushStart, sBusiness, Spirit Animation Studios, Split Studio, Story Productions, Super8Prod, Supertoons, True Motion Studios & Entertainment Group, PenGuin Animation, Ultrassom Music Ideas e Up! Content Co.