Encontram-se abertas, até o dia 10 de fevereiro, as inscrições para o Programa Encontros com o Cinema Brasileiro. Nesta etapa, o Programa traz ao Brasil os curadores Manuel Moutier, representante do Festival de Cannes, que acontece entre os dias 14 e 25 de maio, em Cannes, França, e Diego Lerer, da Quinzena dos Realizadores, que ocorre de 15 a 25 de maio, paralelamente ao Festival de Cannes.

Ambos representantes virão ao Brasil, em meados de março, para assistir aos filmes selecionados em sessões exclusivas.

Serão considerados elegíveis para a seleção longas-metragens brasileiros independentes e inéditos internacionalmente. Para os filmes que não estejam finalizados, será necessário já possuir um corte provisório de imagem/som, sabendo que os realizadores assumem o compromisso de, caso venham a ser selecionados, terem o filme finalizado a tempo para exibição no festival. No caso de coproduções, é necessário que o Brasil seja o parceiro majoritário do projeto.

Serão considerados como não tendo feito sua estreia internacional os filmes que ainda não tenham sido exibidos em festivais de cinema fora do território brasileiro ou lançados comercialmente no exterior. No caso de filmes que já tenham tido exibições em sessões públicas (festivais ou lançamento comercial) apenas no Brasil, será admitida a inscrição, desde que transcorrido menos de 1 ano da data da primeira exibição no momento de abertura das inscrições.

Os interessados em participar devem preencher completamente o formulário de inscrição online no Portal ANCINE, e disponibilizar um link contendo um teaser ou trailer da obra, com duração entre 2 e 5 minutos, com legendas em inglês.

As informações das inscrições e os respectivos links serão repassados ao curador do festival, que selecionará pelo menos doze filmes para assistir integralmente, dos quais ao menos dois deverão ser de associados do Programa Cinema do Brasil.

Clique aqui para acessar a ficha de inscrição. Clique aqui para acessar o regulamento da 35ª edição do Encontros com o Cinema Brasileiro.