O Festival Taguatinga de Cinema chega à maioridade como locus de resistência democrática e fortalecimento de sujeitos políticos com produção cinematográfica independente. Depois de 21 anos celebrando o cinema na periferia do Distrito Federal, realiza em 2019 a sua 14ª edição. O compromisso do festival, de ontem e de hoje, é com a vitalidade e diversidade dos olhares cinematográficos, com os jeitos criativos de mover sensibilidades na direção de ideais éticos, do engajamento político e social e de alternativas para outro país possível.

É com este espírito que o 14ª Festival de Taguatinga de Cinema abre suas inscrições para receber, até 31 de março, produções de curtas-metragens de todo o Brasil. Poderão ser inscritos filmes de qualquer gênero cinematográfico, produzidos a partir de 2017, com até 30 minutos de duração, e que estejam sintonizados com os valores éticos, políticos e artísticos do festival.