O Luzes da Cidade – Grupo de Cinéfilos e Produtores Culturais de Juiz de Fora, em parceria com a Insensatez Audiovisual, promovem, em maio, a primeira Semana do Audiovisual Primeiro Plano. O evento ocorre entre os dias 7 e 11, em local ainda a ser definido, e contará com ciclos de palestras, laboratórios e mesas para compartilhamentos de experiências, em temas como roteiro, produção e mercados para curtas, longas e séries.

Concomitantemente à programação da Semana do Audiovisual Primeiro Plano, haverá dois laboratórios temáticos para aperfeiçoamento profissional. Nestes grupos de estudos, a organização irá selecionar projetos que terão a oportunidade de serem aprimorados e financeiramente incentivados, através de prêmios em dinheiro.

No Laboratório Curtas Luzes da Cidade, profissionais e iniciantes da área do cinema poderão compartilhar experiências para aperfeiçoamento prático e técnico da construção de projetos e pré-produção de curtas. O melhor roteiro previamente inscrito, e selecionado por uma banca de especialistas, receberá um prêmio de incentivo de R$ 5 mil a ser aplicado na realização do filme.

Já no Laboratório de Argumentos Luzes da Cidade, roteiristas profissionais e iniciantes terão a oportunidade de buscar aperfeiçoamento, através de discussões sobre princípios básicos de escrita do roteiro, narrativa, personagens e estratégias de apresentação para o mercado audiovisual. O melhor trabalho deste laboratório, também inscrito previamente, receberá também R$ 5 mil.

A Semana do Audiovisual Primeiro Plano tem como foco o enriquecimento da produção cinematográfica local. Entretanto, profissionais de todo o país poderão participar do evento, inclusive inscrevendo trabalhos que podem ganhar os prêmios previstos nos laboratórios.

O edital completo com todas as regras está disponível no site www.primeiroplano.art.br.

Para participar da Semana do Audiovisual Primeiro Plano, e inscrever trabalhos, o interessado deverá fazer a inscrição através do e-mail lab@luzesdacidade.art.br, até o dia 12 de abril. Para a apresentação de roteiros e argumentos dos laboratórios, é preciso enviar, em anexo, uma série de documentos previstos no edital.

Para toda a Semana do Audiovisual Primeiro Plano, que inclui painéis temáticos e mesas de debates, o investimento é de R$ 120,00, que também dá o direito à inscrição de um projeto em um dos Laboratórios. Caso o participante queira participar apenas de um dos laboratórios, o investimento é de R$ 50,00.