“Trama Fantasma”, de Paul Thomas Anderson

O que aconteceu de melhor na produção cinematográfica em 2018 poderá ser conferida na 15ª edição da mostra Os Melhores Filmes do Ano, que acontece de 13 de fevereiro a 2 de março, no Centro Cultura Banco do Brasil Rio de Janeiro. Sob curadoria da Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro (ACCRJ), filiada à Federação Internacional de Crítica de Cinema (FIPRESCI), a mostra traz para o público carioca a chance não só de ver ou rever os filmes que passaram pelos cinemas ano passado, mas de participar também de debates, homenagens póstumas e levar pra casa um catálogo com textos dos críticos da Associação sobre as obras presentes na lista dos melhores filmes. Haverá também sessões especiais com Audiodescrição e Interpretação em Libras.

Em reunião realizada em dezembro de 2018, os críticos da ACCRJ elegeram como melhor filme “Trama Fantasma”, do aclamado diretor americano Paul Thomas Anderson, que conta a história de um renomado estilista inglês e seus relacionamentos – a obra levou o Oscar de melhor figurino e traz a última performance do agora aposentado ator britânico Daniel Day-Lewis.

Entraram ainda na lista da ACCRJ as produções “Nasce uma Estrela”, de Bradley Cooper, “Em Chamas”, de Lee Changdong, “Infiltrado na Klan”, de Spike Lee, “A Forma da Água”, de Guillermo Del Toro, “Pantera Negra”, de Ryan Coogler, “Me Chame pelo seu Nome”, de Luca Guadagnino, “Um Lugar Silencioso”, de John Krasinski, a animação “Ilha de Cachorros”, de Wes Andreson, e o brasileiro “As Boas Maneiras”, de Juliana Rosas e Marco Dutra. Vale lembrar que o formato de exibição dos filmes será o mesmo das salas de cinema de todo o Brasil.

O evento presentará, quem for à mostra, com catálogo recheado de textos produzidos pelos críticos da ACCRJ, especialmente para a mostra: a cada cinco ingressos ganha-se um catálogo – sendo que cada pessoa só pode fazer a troca somente uma vez.

Na programação, está também a homenagem da ACCRJ a quatro grandes diretores falecidos em 2018, com entrada gratuita na exibição dos filmes: Bernardo Bertolucci (“O Último Imperador” e “O Último Tango em Paris”), Roberto Farias (“Pra Frente Brasil” e “Toda Donzela tem um Pai que é uma Fera”), Milos Forman (“Amadeus” e “Um Estranho no Ninho”) e Nelson Pereira do

Santos (“Boca de Ouro” e “Memórias do Cárcere”).

A Associação Brasileira de Cinematógrafos e a Cinemateca do MAM foram os escolhidos pela ACCRJ para receberem o Prêmio Melhor Iniciativa Cinematográfica de 2018 pela visita de Vittorio Storaro ao Brasil. O artista italiano tem na bagagem três Oscars por “Apocalypse Now”, de Francis Ford Coppola, “Reds”, de Warren Beatty, e “O Último Imperador”, de Bernardo Bertolucci).

A programação completa da mostra está disponível em http://www.bb.com.br/portalbb.

Mostra Os Melhores Filmes do Ano pela Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro

Datas: 13 de fevereiro a 2 de março

Local: Centro Cultural Banco do Brasil – Cinema I – Rua Primeiro de Março, 66 – Centro - Rio de Janeiro (RJ) – (21) 3808-2007

Ingressos: R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia-entrada), por sessão

Lotação: 98 lugares

Horários da Bilheteria: Das 9h as 21h. (tel.: 3808-2052)

Acesso para pessoas com deficiência