As inscrições para o 23º Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2019 estão abertas, até o dia 5 de maio, através do site www.famdetodos.com.br e também pela plataforma Festhome, www.festhome.com. A organização do FAM ampliou as mostras, facilitou a forma de inscrições e também modificou a data de realização do festival.

Em 2019, o FAM volta a ter sete dias e será realizado nos primeiros dias da primavera, entre os dias 26 de setembro e 2 de outubro. As Mostras Competitivas foram ampliadas para sete. Entre as já tradicionais Mostras, estão Curtas Mercosul, Curtas Catarinense, Doc-FAM, Infanto-juvenil e Videoclipe. Este ano, a Mostra de Longas deixa de ser convidada e passa a competir em mais uma categoria, a work-in-progress, com regulamento próprio ligada ao Encontro de Coprodução do Mercosul, que em breve estará com inscrições abertas. Além disso, o festival vai reunir Mostras Temáticas, dependendo das categorias escolhidas no momento das inscrições.