Primeiro longa-metragem dirigido por Leonardo Mouramateus, “António Um Dois Três” conta as aventuras e desventuras de António, um jovem lisboeta que vive as dúvidas e inseguranças comuns dos jovens-adultos na casa dos vinte anos.

Coprodução Brasil e Portugal, o longa, inspirado no livro “As Noites Brancas”, de Dostoiévski, explora de forma bastante interessante as diferenças culturais entre os dois países. Nascido em Fortaleza, Leonardo dirigiu diversos curtas-metragens no Brasil e foi morar em Lisboa para estudar na faculdade de Belas-Artes.

Após sua estreia no Festival de Rotterdam, “António Um Dois Três” participou de diversos festivais pelo mundo, como 19 BAFICI (Argentina), Indielisboa (Portugal), Filmadrid (Espanha), Pesaro International Film Festival (Itália), Taipei Film Festival (Taiwan), Hamburg Film Festival 2017 (Hamburgo), Festival de Brasília do Cinema Brasileiro 2017 (Brasília), Mostra Cinema e Resistência (Fortaleza), Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, 23º Caminhos do Cinema Português (Coimbra) – onde ganhou, melhor filme, melhor filme da crítica, e prêmio revelação para o ator Mauro Soares –, Crossing Europe Film Festival (Áustria) – onde ganhou melhor filme –, entre outros.

No Brasil, o longa estreia comercialmente dia 28 de março pela Olhar Distribuição.