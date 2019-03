Em 2019, a BIS – Bienal Internacional do Cinema Sonoro chega a sua segunda edição, um festival voltado para os diferentes profissionais que se dedicam ao processo técnico e criativo da dimensão sonora de um filme. As inscrições estão abertas até o dia 12 de abril para curtas e longas-metragens, incluindo documentário e ficção. O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis no site www.bis.art.br.

Buscando destacar o universo sonoro das produções, a II BIS premiará as seguintes categorias entre os filmes selecionados: Melhor Direção de Som; Melhor Som Direto; Melhor Roteiro de Som; Melhor Edição de Som; Melhor Mixagem; Melhor Efeitos Sonoros; Melhor Som; Melhor Trilha Sonora.

Além da exibição e premiação de filmes, a Bienal irá contar com cursos, oficinas, masterclass e outras atividades. A programação completa será divulgada em breve. Na edição passada, o festival contou com convidados como Zé Miguel Wisnik e Daniel Deshays ministrando palestras e masterclass.

A II BIS é uma realização da F64 Filmes, com apoio de Sierra Filmes e Lei Goyazes de Incentivo à Cultura.