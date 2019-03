Produtoras interessadas em participar da delegação brasileira do Mifa (International Animation Film Market) já podem fazer sua inscrição. O Brazilian Content, programa de exportação da BRAVI, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), oferece prazo para cadastro até o próximo dia 24.

O Mifa 2019, que será realizado de 11 a 14 de junho, é uma feira que reúne estandes e diversas atividades voltadas para a indústria de animação, com foco na geração de negócios, dentro do Festival de Annecy (de 10 a 15 de junho). Para os produtores, é uma oportunidade para encontrar importantes players do mercado, manter contatos e acompanhar tendências de programação.

O pacote Brazilian Content inclui uma série de benefícios, como estande de suporte aos brasileiros, inclusão em informativos de divulgação e participação em atividades de networking.

Para fazer a inscrição, é preciso ler detalhadamente as informações gerais da chamada e preencher um formulário online. Empresas que ainda não participam do projeto Brazilian Content podem compor a delegação mediante afiliação. Para isso, devem entrar em contato pelo e-mail international@braziliancontent.com.

O Brazilian Content organiza delegação brasileira ao evento desde 2012. Na edição de 2018, o Mifa contou com 3.800 participantes, 827 expositores, 490 compradores e distribuidores e 468 projetos submetidos para os pitches, totalizando 75 países representados.