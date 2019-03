Leandro Hassum e Rafael Portugal disputam com muito humor o título de melhor comediante do Brasil em “Chorar de Rir”, longa-metragem que chega aos cinemas no dia 21 de março. Produzido pela Coração da Selva (“Praia do Futuro”, “Amor em Sampa”, “Onde Está a Felicidade?”) e dirigido por Toniko Melo (“VIPs”, “Som & Fúria”), “Chorar de Rir” traz um grande elenco, reunindo comediantes e consagrados atores de diferentes gerações, plataformas e públicos, que fazem sucesso no cinema, TV, teatro e internet.

No filme, Leandro Hassum (das franquias de sucesso “Até que a Sorte nos Separe” e “O Candidato Honesto”) é o famoso comediante Nilo Perequê, enquanto Rafael Portugal (“Porta dos Fundos”, “A Culpa É do Cabral”) vive Jotapê Santana, seu maior rival, determinado a tomar o seu lugar. Enquanto nos palcos eles provocam gargalhadas na plateia, nos bastidores, travam uma guerra intensa e hilária em busca do reconhecimento do público e da melhor piada.

Prêmios, fama, dinheiro, reconhecimento e uma legião de fãs. Nilo Perequê conquistou tudo que um comediante poderia desejar. Mas mesmo que seja adorado pelo seu público, ele percebe que justamente seu grande amor, a ex-namorada por quem ainda é perdidamente apaixonado, não leva sua comédia a sério. Ela é a encantadora e determinada Barbara, uma atriz, mocinha de novelas, que sonha em interpretar uma vilã. Quem dá vida à personagem é Monique Alfradique, atriz que cada vez ganha mais destaque no humor, como em seus trabalhos em “Deus Salve o Rei”, “A Regra do Jogo” e o programa “A Vila” do Multishow com Paulo Gustavo.

Determinado a provar que todo comediante também é um bom ator, Nilo decide mudar de vida radicalmente, para desespero de sua família atrapalhada, e principalmente de seu empresário e cunhado Jaimelito (Otávio Müller, prestigiado ator do cinema e televisão, destaque dos programas de humor “Tapas & Beijos”, “Zorra” e “Sob Nova Direção”).

Enquanto Nilo inicia uma jornada inusitada e cheia de confusões para provar que nem tudo que faz é uma piada, seu maior rival aproveita a oportunidade para tentar tomar o seu lugar. Jotapê Santana fará de tudo para se tornar o maior comediante do país.

Sempre buscando a notícia mais quente no mundo dos ricos e famosos, os apresentadores do programa sensacionalista de fofocas “Fama News” não vão sair da cola de Nilo e Jotapê, exagerando tudo que acontece para apimentar a rivalidade dos dois. Essa dupla hilária é formada por Caito Mainier, fenômeno da Internet como Rogerinho do Ingá no programa “Choque de Cultura”, e Carol Portes, dos programas de sucesso “Tá no Ar”, “Zorra” e “Adorável Psicose”.

Outros grandes nomes fazem parte do elenco: Jandira Martini (“Trair e Coçar É Só Começar”); Perfeito Fortuna (do icônico grupo cômico “Asdrúbal Trouxe o Trombone”); Natália Lage (“Vai Dar Certo”, “A Grande Família” e “Tapas & Beijos”); Felipe Rocha (“Lili, a Ex”); Fulvio Stefanini (“Caras & Bocas”, “Cilada.com”) e Mariana Loureiro (“Felizes para Sempre?”). Ícones da cultura pop, Sérgio Mallandro e Sidney Magal, fazem participações especiais no longa.

Toniko Melo também é o autor do argumento de “Chorar de Rir”, juntamente com o cartunista e roteirista Caco Galhardo (“Lili, a Ex”, “Mulheres Alteradas”, “Casseta e Planeta Urgente”). O roteiro é de José Roberto Torero e Luciano Patrick.

“Chorar de Rir” é um projeto da Coração da Selva, com produção de Geórgia Costa Araújo e coprodução e distribuição da Warner Bros Pictures.