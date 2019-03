O Cinefantasy – Festival Internacional de Cinema Fantástico presta homenagem ao maior ícone do cinema de horror do Brasil, José Mojica Marins, o Zé do Caixão, criando o Troféu José Mojica Marins, que será entregue a partir desta edição aos vencedores das categorias do festival.

As inscrições para a 9ª edição do Cinefantasy estão abertas. Os interessados poderão enviar o material até 14 de maio, desde que a temática seja fantástica (horror, ficção científica ou fantasia), onde histórias tenham elementos sobrenaturais, que não são reais ou gerem dúvidas quanto a sua natureza, podendo ser da categoria ficção, animação ou documentário.

O festival se divide nas seguintes sessões competitivas: Mostra Competitiva de Longas-Metragens, para filmes produzidos nos últimos 36 meses, inéditos em festivais realizados no município de São Paulo, captados em qualquer formato; e Mostra Competitiva de Curtas-Metragens, para filmes produzidos nos últimos 36 meses, com duração de até 15 minutos, inéditos em festivais realizados no município de São Paulo, captados em qualquer formato, nas categorias Animação, Fantasia, Ficção Científica, Horror, Espanha Fantástica, Amador e Estudante.

A Mostra Mulheres Fantásticas, criada em 2018, que premiou curtas-metragens dirigidos por mulheres, continua na programação. A curadoria este ano é assinada por Mônica Trigo.

A novidade desta edição é a Mostra Fantástica Diversidade, para filmes fantásticos LGBTQ+, tendo como curador o diretor taiwanês Hsu Chien.

O Cinefantasy premiará a produção de curta-metragem brasileira com o Prêmio Especial Brasil Fantástico, oferecendo serviços de pós-produção para a próxima obra.

O regulamento completo está disponível no site http://www.cinefantasy.com.br.