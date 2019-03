Já estão abertas as inscrições para a quarta edição do Cine Horror, mostra de cinema dedicada ao gênero fantástico que acontece em Salvador, no mês de outubro.

Assim como nas edições anteriores, o IV Cine Horror contará com a exibição de filmes nacionais e internacionais, debates e bate-papo com o público, e um dia dedicado a homenagear Edgar Alan Poe e Howard P. Lovecraft.

O regulamento está disponível no site do Cine Horror, www.cinehorror.com.br. O período de inscrições termina no dia 31 de julho, e lista de filmes selecionados será anunciada após o dia 31 de agosto.

O evento anual está programado para ser realizado nos dias 17, 18, 19, 20, 25, 26 e 27 de outubro (podendo acontecer alguma alteração), com sessões programadas para iniciar às 14 horas e encerrando às 21 horas, na Sala de cinema Walter da Silveira, localizada na Biblioteca do Estado da Bahia, no bairro dos Barris.