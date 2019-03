O Estúdio Escola de Animação (EEA) selecionará 45 jovens estudantes, entre 16 e 24 anos, moradores do Rio de Janeiro e Grande Rio, para compor suas três turmas de Nível I. O curso, gratuito e pioneiro, proporciona um primeiro contato de talentosos estudantes interessados no segmento da animação, que está em constante expansão no Brasil. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do site www.estudioescola.com.br, de 29 de março à 10 de abril.

O processo seletivo conta com duas etapas. A 1ª consiste na avaliação das respostas do questionário de inscrição e do desenho, enviados pelo site. Após essa avaliação, são selecionados aproximadamente 150 jovens para a 2ª etapa, que consiste em uma entrevista presencial com psicopedagogos, em que questões como comprometimento, interesse, aspectos socioemocionais e disponibilidade para as aulas são fundamentais para o preenchimento de uma das vagas disponíveis.

As aulas, que reproduzem o funcionamento de um estúdio profissional e abrange as diversas funções de uma produção, para além do desenho, serão ministradas entre os meses de maio a outubro, em espaço no Centro do Rio de Janeiro. O processo de concepção, roteirização e produção dos desenhos animados é o mote para que os participantes aprimorem suas técnicas como desenhistas, se apropriem das ferramentas tecnológicas mais avançadas no mercado de animação, dialoguem com profissionais experientes e ampliem seu repertório estético e cultural, tendo como trabalho final a criação de um curta autoral, que será apresentado em um evento gratuito e aberto ao público.

Desde a sua primeira edição, mais de 210 jovens aprenderam diferentes técnicas de animação, tanto digitais como analógicas. Ao todo, foram produzidos 23 curtas-metragens de animação, totalizando 25 participações em festivais (incluindo o Anima Mundi) e três prêmios. O curso é inteiramente gratuito, com transporte e lanche financiados pelo próprio Estúdio Escola de Animação.