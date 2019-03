O mais completo festival de cinema da Era Nuclear em todo o mundo, o International Uranium Film Festival (Urânio em Movimento), procura filmes do Brasil e demais países da América Latina sobre uma temática especial, perigosa e misteriosa: a radioatividade, seu uso e seu risco. Da primeira mineração de urânio no Brasil, em Poços de Caldas, à Caetité, na Bahia, do acidente nuclear de Chernobyl ao acidente radiológico de Goiânia.

O festival aceita ficções, documentários e filmes de animação novos e antigos. O Uranium Film Festival do Rio de Janeiro acontece de 25 de maio a 2 de junho, na Cinemateca do MAM Rio.

As inscrições para filmes em português encerram no dia 10 de abril. Veja também: Goiânia, Mariana e Brumadinho Nunca Mais! Segurança Nuclear e Segurança das Barragens de Rejeitos Radioativos.

O festival premia com o seu troféu “Einstein Amarelo” as melhores e mais importantes produções independentes. Filmes produzidos por organizações ou empresas que trabalham com a temática nuclear podem participar na mostra não competitiva.

Regulamento e mais informações no site http://uraniumfilmfestival.org/pt-br/rio-de-janeiro-2019.