© Desirée do Valle

Começaram, no dia 12 de março, as filmagens de Depois a Louca Sou Eu, sétimo longa-metragem de Julia Rezende, inspirado no livro de Tati Bernardi, com mais de 30 mil exemplares vendidos.

No elenco, Débora Falabella dá vida a Dani, a protagonista que tenta se curar de crises de ansiedade desde a infância. Num ritmo ágil e frenético, o roteiro de Gustavo Lipsztein revela uma cabeça fervilhante de pensamentos que atropelam o dia a dia da personagem, criando situações densas e, ao mesmo tempo, hilariantes. Enquanto lida com sua conturbada relação com Silvia (Yara de Novaes), a mãe superprotetora, Dani recorre a todos os tipos de terapias e medicações em busca de curar algo incurável: o susto de estar nesse mundo.

“Depois a Louca Sou Eu” é a história de uma mulher enfrentando seus medos: o medo da morte, das perdas, do fracasso e sobretudo, o medo da vida. Ela quer ser uma escritora de sucesso, mas antes sonha apenas em conseguir sair de casa, trabalhar, namorar, viajar.

Produzido por Mariza Leão, com coprodução da Miravista e distribuição da Paris Filmes, o filme, previsto para o segundo semestre de 2019, tem no elenco nomes como Gustavo Vaz, Cristina Pereira, Rômulo Arantes Neto, Débora Lamm, Elisangela, entre outros. As filmagens serão realizadas no Rio e em São Paulo.