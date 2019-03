O longa “Meu Nome é Daniel” recebeu, na noite da ultima segunda (11), o prêmio Documental Calificado Oscar, do Festival Internacional de Cine de Cartagena. Com o prêmio, ele está qualificado para disputar o Oscar da categoria em 2020.

Daniel Gonçalves nasceu com uma deficiência que nenhum médico foi capaz de diagnosticar. No documentário pessoal “Meu Nome é Daniel”, o jovem cineasta, residente no Rio de Janeiro, traça o caminho de sua vida para tentar compreender sua condição. Através de imagens de arquivo da família e de cenas gravadas hoje em dia, vemos momentos, histórias e reflexões de Daniel.

O longa estreia comercialmente em 2019, pela Olhar Distribuição.