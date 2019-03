De 28 de março a 3 de abril, o público da cidade de São Paulo poderá conferir um panorama do cinema brasileiro contemporâneo na 7ª edição da Mostra Tiradentes SP, uma parceria entre a Universo Produção e o Sesc SP. Além da exibição de filmes, encontros, bate-papos e troca de experiências, a programação oferece também programa de formação para o audiovisual.

De olho no mercado e nas novas tecnologias, será promovida a oficina “Introdução a práticas e projetos audiovisuais multiplataforma”, com o instrutor Gustavo Padovani. As aulas serão realizadas entre os dias 1 e 3 de abril, das 14h às 18h, no CineSesc (Rua Augusta, 2075 – Cerqueira César). Pede-se aos participantes que levem celular e/ou notebook, que será usado para acessar o material didático, pesquisar e compor o modelo de negócios a ser desenvolvido durante a oficina.

Serão disponibilizadas 20 vagas. As inscrições poderão ser feitas a partir de 18 de março, pelo valor de R$ 10, para portadores da credencial plena do Sesc. Para o público em geral, as inscrições têm início em 25 de março, pelos valores de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Em todos os casos, o cadastramento deve ser feito pessoalmente, na bilheteria do CineSesc, de 14h às 21h30, até esgotarem as vagas ou início da oficina.

O objetivo da oficina é entender esse novo ambiente dinâmico de criação audiovisual, aplicando-as em projetos que envolvam novos saberes a respeito de estruturas narrativas para multiplataforma, novas formas de produção, roteirização, desenvolvimento de mundo, modelagem de negócios e estratégias de circulação do conteúdo audiovisual.

Com uma abordagem que integra a teoria e a prática, a oficina inclui uma atividade que resultará em uma narrativa audiovisual multiplataforma para as redes (Instagram e Facebook) e para um curta – ambos baseados no universo criado pelos participantes. Além disso, a oficina prevê uma atividade em conjunto com a exibição de filmes da 7ª Mostra Tiradentes SP, que irá incrementar a experiência dos participantes da oficina e na mostra como um todo.

O conteúdo programático está dividido em três partes: “Introdução”, “Mundos narrativos e jornada do usuário” e “Modelos de projetos e distribuição de conteúdo plataforma”.