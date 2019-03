A Mostra Universitária de Curtas – MOUC, criada em 2013 por Juh Balhego, sempre teve o objetivo de integrar estudantes, produtores de audiovisual e interessados em cinema. Hoje, em sua 5ª edição, a MOUC continua a cumprir sua principal meta: estimular o audiovisual fomentando a produção independente de novos nomes.

Com o tema “Você vira protagonista”, a 5ª MOUC está com inscrições abertas até 15 de abril, para curtas produzidos em disciplinas da graduação como trabalho escolar. Com incentivo ganho pela Secretaria do Estado da Cultura, através do Programa Pró-Cultura do Governo do Estado, a MOUC também passa cumprir seu papel social junto a alunos de escolas públicas de Porto Alegre, aproximando a comunidade da Universidade para participar da programação.

A Mostra, que acontecerá no mês de julho, entrará na programação da Sala Redenção da UFRGS. Inscrições e mais informações estão disponíveis no site moucmostra.wordpress.com.