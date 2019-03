Estreia nesta quinta, 14 de março, em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, Goiânia, Londrina e Santos, Sobre Rodas, primeiro longa de Mauro D’Addio.

Já as cidades de João Pessoa, Natal, Teresina, Fortaleza, Ribeirão Preto, Jundiaí, São José do Rio Preto e Campinas, através de uma parceria com a Cinépolis, recebem uma sessão especial do filme no dia 16 de março, às 10h.

Eleito o melhor filme no TIFF Kids – Festival de Toronto (Canadá), no Chicago International Children’s Film Festival (EUA) e na Mostra Geração, no Festival do Rio, Sobre Rodas conta a história de Lucas (Cauã Martins), de 13 anos, que volta à escola depois de um acidente que o deixou sem movimento nas pernas.

Lá, ele conhece Laís (Lara Boldorini), também com 13 anos, e juntos partem por estradas de terra interioranas, em busca do pai que a menina nunca conheceu. Nesta aventura, eles acabam conhecendo um ao outro.

Produzido pela Klaxon Cultura Audiovisual e Hora Mágica Filmes e distribuído nos cinemas pela própria Klaxon Cultura Audiovisual, Sobre Rodas já foi selecionado para mais de 20 festivais ao redor do mundo e lançado na Romênia e na Bélgica. No Brasil, o filme foi exibido nas mostras infanto-juvenis dos festivais de Gramado, Rio, Brasília, CineBH, Tiradentes, Panorama Coisa de Cinema e FICI.