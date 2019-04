Estão abertas as inscrições de projetos de filmes brasileiros de longa-metragem em fase de desenvolvimento de roteiro e/ou em pré-produção, para participar do processo de seleção do Brasil CineMundi – 10º International Coproduction Meeting, que acontece de 27 de agosto a 1 de setembro, no âmbito da programação da 13ª Mostra CineBH, na capital mineira.

As inscrições são gratuitas e vão até o dia 6 de maio, às 23:59 horas, horário de Brasília, pelo site www.universoproducao.com.br. Deve-se consultar o regulamento para obter as especificidades e informações da seleção, realizar o cadastro e preencher o formulário disponível no ato da inscrição. Serão considerados desclassificados aqueles que enviarem o formulário incompleto para a seleção.

O Brasil CineMundi – International Coproduction Meeting celebra, em 2019, dez anos de existência se consolidando como o evento de mercado audiovisual brasileiro promovendo a conexão entre a produção brasileira independente e a indústria audiovisual internacional.

O evento se posiciona como instrumento facilitador do diálogo com o mercado internacional, por meio de parcerias produtivas e intercâmbio de ações e informações, encontros de negócios e investimento na formação e capacitação de profissionais do setor audiovisual, promoção de debates, workshops e agenda de relacionamento. Tem o propósito de refletir e entender os caminhos da coprodução internacional, lançar novas ideias atraindo para o Brasil profissionais interessados em conhecer e fazer negócios com a produção brasileira.

A capital mineira vai receber além dos profissionais brasileiros, mais de 20 convidados da indústria mundial do audiovisual – produtores, compradores, representantes de fundos e distribuidores – que estão interessados em conhecer, firmar parcerias, adquirir conteúdo audiovisual e orientar a formação de coproduções internacionais, acordos de cooperação internacional e apresentar fundos de financiamento com interesse no cinema latino.

Nesta edição, serão selecionados 20 projetos de longas-metragens em fase de desenvolvimento ou pré-produção, que serão divididos em três categorias: dez projetos de longas de qualquer gênero para a categoria CineMundi, que promove ações direcionadas a uma plateia interessada em firmar parcerias em coproduções; cinco projetos de documentário para a categoria Doc Brasil Meeting, que tem programação dirigida ao cinema documental; e cinco projetos de Minas Gerais na categoria Foco Minas, cujo propósito é ampliar a presença de projetos de longas originados em Minas Gerais, visando assegurar participação na programação dos meetings e consultoria internacional promovidos pelo Brasil CineMundi.